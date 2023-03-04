В Сумской области за день снова зафиксировали более 100 прилетов из РФ по приграничным общинам

В течение дня россияне совершили обстрелы семи общин Сумской области, было зафиксировано 117 прилетов из минометов и артиллерии. Об этом сообщают в областной военной администрации.

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В частности, по Белопольской общине еще в 8:55 россияне стреляли из минометов (12 мин) и САУ (пять снарядов в направлении села Искрисковщина). В результате обстрела повторно повреждены дом культуры и линия электропередачи. В 11:56 произошел артиллерийский обстрел из САУ калибра 152 миллиметра (пять снарядов), а в 16:30 – пять прилетов из миномета.

В Шалыгинской общине в 11:15 зафиксировано три прилета, вероятно, из миномета калибра 120 миллиметров. Также после 11 часов наблюдалось 20 прилетов, вероятно из САУ. Продолжился обстрел общины после 12:00: зафиксировано три прилета, предварительно также из 120-миллиметрового миномета. Был минометный обстрел и в 17:50 (10 прилетов).

По территории же Эсманской общины враг также стрелял из миномета: зафиксирован 31 прилет за день. В свою очередь, в Новослободской общине в 12:05 зафиксирован обстрел из миномета (4 прилета), а по Знобь-Новгородской - в 12:50 россияне вели огонь из миномета по окраине села Нововасилевка (восемь прилетов). В результате последнего обстрела повреждена ЛЭП.

В Миропольской общине в 15:00 зафиксировано шесть прилетов (ориентировочно миномет калибра 120 миллиметров). Кроме того, в Юнаковской общине в 19:05 был обстрел из САУ (пять прилетов). О пострадавших в ходе этих происшествий не сообщается, фото последствий в ОВА также не публикуют.

Напомним, что накануне в регионе был зафиксирован 121 прилет в результате ряда обстрелов по территории шести общин. Известно, что во время обстрела села Стариково Шалыгинского общества был убит вышедший на огород пенсионер.