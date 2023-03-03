В Сумской области зафиксировано рекордное количество обстрелов. В ОВА допускают, что это связано с событиями в Брянской области

В Сумской области 2 марта зафиксировали рекордное количество российских обстрелов – 27 обстрелов, более 170 прилетов из разных видов вооружения. Региональные власти рассматривают, в том числе, версию, что массированная атака может быть связана с событиями в Брянской области России.

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Об этом 3 марта сообщил исполняющий обязанности главы Сумской ОВА Тарас Савченко во время брифинга в Media Center Ukrain.

"К сожалению, обстрелы в течение последних трех недель усилились. Вчера, 2 марта был установлен печальный рекорд - 27 обстрелов, более 170 прилетов по разным видам вооружения. Враг применял танки, минометы, артиллерию, РСЗО", - сказал Савченко.

В результате атаки 2 марта никто не пострадал из мирного населения, но зафиксировали многочисленные разрушения. Враг повредил жилые дома в нескольких громадах, линии электропередач, офисные помещения, магазин.

В ОВА допускают несколько причин усиления обстрелов, Савченко назвал их: "Обстрелы усилились ориентировочно месяц назад, когда началась активизация боевых действий на востоке. Одна из причин этих обстрелов – сдерживать определенные группировки наших военных на границе с Сумской областью. Также я допускаю, что в результате вчерашнего инцидента (в Брянской области — Delo.ua ) агрессор создает определенную картинку для пропагандистских каналов".

Что произошло в Брянской области РФ

Утром 2 марта губернатор Брянской области РФ, граничащий с Украиной, заявил, что в регион якобы проникла "украинская ДРГ". Он обвинил "диверсантов" в обстреле автомобиля с гражданскими.

Информацию подхватили и начали активно распространять российские пропагандисты. Впоследствии советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что заявление РФ по поводу "инцидента" в Брянской области - это фейк.

В ISW считают, что события 2 марта показали недовольство действиями Кремля среди российских блоггеров, ожидавших официального объявления войны Украине.