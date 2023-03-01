Российские военные обстреляли пять громад Сумской области

В течение дня, 1 марта, оккупанты обстреляли 5 территориальных громад Сумской области. Под вражеский огонь попали Новослободская, Краснопольская, Эсманская, Шалыгинская и Белопольская громады. Зафиксировано 31 попадание.

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Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

По Краснопольской громаде враг открыл огонь с 09:50 утра из минометов – 10 мин оккупанты сбросили на территорию громады. Новослободская громада попала под обстрел в 14:25, зафиксировано 3 попадания.

По Шалыгинской громаде открыли огонь в 15:00, с территории РФ оккупанты совершили 8 прилетов, вероятно из миномета 120 мм. В это же время под вражеским огнем оказалась Эсманьская громада, зафиксировано 6 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировали 4 попадания.

Днем ранее, 28 февраля, российские военные обстреливали территорию семи пограничных громад Сумской области. Тогда, в частности, с вражеского беспилотника были сброшены на частный жилой дом два взрывных снаряда типа ВОГ.