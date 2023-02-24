Россияне обстреляли маршрутку в Сумской области, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска 24 февраля ударили противотанковой управляемой ракетой по маршрутке в Сумской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

"Сегодня в 16:36 враг совершил с территории РФ обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка-Сумы в районе села Водолаги", - говорится в сообщении.

В результате обстрела травмы получили четверо гражданских - водитель и трое пассажиров. Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом контузия.

Напомним, ранее Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвало жителей приграничных районов не снимать и не публиковать кадры, свидетельствующие о перебазировании украинской авиации.