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Россияне обстреляли маршрутку в Сумской области, есть пострадавшие
Российские оккупационные войска 24 февраля ударили противотанковой управляемой ракетой по маршрутке в Сумской области.
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Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
"Сегодня в 16:36 враг совершил с территории РФ обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка-Сумы в районе села Водолаги", - говорится в сообщении.
В результате обстрела травмы получили четверо гражданских - водитель и трое пассажиров. Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом контузия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвало жителей приграничных районов не снимать и не публиковать кадры, свидетельствующие о перебазировании украинской авиации.