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Оккупанты не прекращают обстрелы Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
В частности, под огнем окупантов были пгт Казачья Лопань, город Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Утром 6 марта враг нанес артиллерийский удар по поселку Казачья Лопань Дергачевской общины Харьковского района Харьковской области. В результате попаданий вражеских снарядов повреждения получили около 10 частных домов, 2 из них загорелись.
В одном из случаев горел гараж и автомобиль на площади 40 кв. В остальном – крыша жилого дома на площади 80 кв.м.
Кроме того, повреждена местная пожарная часть.
Также в селе Лиман Волчанской общины Чугуевского района обстрелом повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, накануне враг из танков и САУ массированно обстреливал пгт Двуречную Купянского района.
Кроме того, возле села Бударки Чугуевского района российский боеприпас попал в гражданский автомобиль "Нива". Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.