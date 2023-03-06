Армия РФ за сутки выпустила почти 360 снарядов по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 5 марта 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечают, что российские захватчики 74 раза обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Жилые кварталы Херсона российская армия обстреляла четырежды. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

От российских обстрелов пострадали вчера микрорайоны Остров и ХБК, а также населенные пункты Антоновка, Приднепровское, Камышаны, Зимовник, Инженерное.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, из которых 2 – это дети.

Отметим, армия страны-агрессора РФ 5 марта из минометов ударила по селу Понятовка в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина и двое детей.