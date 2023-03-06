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Армия РФ за сутки выпустила почти 360 снарядов по Херсонщине
Российские оккупационные войска в течение суток 5 марта 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечают, что российские захватчики 74 раза обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.
Жилые кварталы Херсона российская армия обстреляла четырежды. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
От российских обстрелов пострадали вчера микрорайоны Остров и ХБК, а также населенные пункты Антоновка, Приднепровское, Камышаны, Зимовник, Инженерное.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, из которых 2 – это дети.
Отметим, армия страны-агрессора РФ 5 марта из минометов ударила по селу Понятовка в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина и двое детей.