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Армия РФ за сутки выпустила почти 360 снарядов по Херсонщине

Армия РФ за сутки выпустила почти 360 снарядов по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 5 марта 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечают, что российские захватчики 74 раза обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Жилые кварталы Херсона российская армия обстреляла четырежды. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

От российских обстрелов пострадали вчера микрорайоны Остров и ХБК, а также населенные пункты Антоновка, Приднепровское, Камышаны, Зимовник, Инженерное.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, из которых 2 – это дети.

Отметим, армия страны-агрессора РФ 5 марта из минометов ударила по селу Понятовка в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина и двое детей.

Автор:
Светлана Манько