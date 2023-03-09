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Оккупанты выпустили 15 ракет по Харькову и области

Оккупанты выпустили 15 ракет по Харькову и области

Сегодня утром, 9 марта, армия страны-агрессора РФ выпустила около 15 ракет по Харькову и области, под прицелом – объекты критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, предварительно есть попадание в частный жилой дом в Харьковской области.

В настоящее время информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.

Автор:
Светлана Манько