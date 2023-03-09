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На Львовщине ракета упала в жилой зоне - известно о пяти погибших
В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в зоне жилой застройки. Есть разрушения и жертвы.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Известно о пяти погибших. Это двое мужчин и две женщины, которые в момент падения ракеты находились у себя дома. Под завалами спасатели обнаружили тело еще одного погибшего - мужчины 1963 года рождения.
В Золочевском районе Львовской области во время массированной российской атаки ночью 9 марта ракета окупантов упала в жилой зоне. По словам Козицкого, после попадания ракеты начался пожар. Огонь уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Козицкий призвал граждан не игнорировать воздушную тревогу и после сигнала сразу переходить в укрытия.
Напомним, ночью и утром 9 февраля российские захватчики обстреляли территорию Украины. Ракетная атака была наиболее массированной с начала года. В результате прилетов многие украинские города остались без водоснабжения и электроэнергии .