Армия РФ атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами: есть "прилеты" и жертвы

Утром 9 марта армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что защитники из воздушного командования "Восход" сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских ракет.

"Сверхтяжелые ночь и утро. Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. "Прилеты" – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах", - отметил Лысак.

По его словам, предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два – пострадали.

Кроме того, повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

"Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", - подчеркнул Лисак.

Из-за вражеских обстрелов в области применяются экстренные отключения света. В результате были обесточены канализационно-фильтровальные станции на левом берегу города Каменское. Из-за отсутствия света в Первотравенске пока прекращено водоснабжение.

Кроме того, враг продолжал и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов.

"В результате обстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - отметил Лысак.

Глава области подчеркнул, что всюду продолжается обследование территорий. Информация о разрушении уточняется.

Отметим, 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 6.30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.