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Житомир - без воды и света: город атаковали "шахедами"
В Житомире в результате ночной атаки российских беспилотников отсутствует водоснабжение. В большинстве домов исчезло электроснабжение.
Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"Из кранов не течет вода, в большинстве домов города нет электроэнергии – все это после ночного удара по Житомиру "Шахедами", – сказал Сухомлин в видеообращении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мэр Житомира добавил, что энергетики и коммунальщики работают в усиленном режиме и выразил надежду, что через несколько часов в городе возобновят водо- и теплоснабжение.
В Житомирском городском совете уточнили, что электротранспорт на маршруты выходит, но не в полном составе. По маршруту 2-го и 3-го троллейбуса коммунальный транспорт работает.
Горячее питание в школах и садах будет отсутствовать из-за перебоев с электроэнергией.
Напомним, ночью и утром 9 марта российские войска совершили массированный ракетный обстрел Украины. По состоянию на 6:30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.