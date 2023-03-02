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На Харьковщине на мине подорвалось авто: четыре человека погибли
Автомобиль, в котором ехали четверо мужчин, наехал на противотанковую мину в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"На территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спеваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, которые ехали с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине", - отметил он.
По его словам, все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Синегубов в очередной раз подчеркнул, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами.
Напомним, 28 февраля в Чугуевском районе Харьковской области на противопехотной мине "Лепесток" подорвался 60-летний мужчина, находившийся на своем земельном участке. Его госпитализировали с осколочным ранением.