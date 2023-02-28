В Харьковской области на мине подорвался мирный житель, а захватчики обстреляли три района

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения в Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера, после 12:00, в результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены 8 жилых домов и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших", - отметил он.

Кроме того, в Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом.

Также Синегубов подчеркнул, что в области сохраняется высокая минная опасность. Так, утром 28 февраля в селе Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мини "Лепесток" подорвался 60-летний мужчина, находившийся на своем земельном участке. Его госпитализировали с осколочным ранением.

Напомним, враг 25 февраля обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.