ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)

Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ ночью 28 февраля обстреляла Святогорск в Донецкой области, попали в часть Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и пресс-служба ГСЧС.

"По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - отметил Кириленко.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в результате атаки погиб младший сержант службы гражданской защиты, фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.

Кроме того, в результате обстрела повреждено здание пожарного депо и выведены из строя авто спасателей, в том числе и используемые для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.

Фото 2 — Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)
Фото 3 — Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)
Фото 4 — Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)
Фото 5 — Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)
Фото 6 — Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)

Напомним, войска Российской Федерации 25 февраля нанесли удары по Краматорску и Авдеевке Донецкой области. В обоих городах в результате атак есть разрушения.

Автор:
Нина Комащенко