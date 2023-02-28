Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ ночью 28 февраля обстреляла Святогорск в Донецкой области, попали в часть Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и пресс-служба ГСЧС.

"По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - отметил Кириленко.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в результате атаки погиб младший сержант службы гражданской защиты, фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.

Кроме того, в результате обстрела повреждено здание пожарного депо и выведены из строя авто спасателей, в том числе и используемые для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.

Напомним, войска Российской Федерации 25 февраля нанесли удары по Краматорску и Авдеевке Донецкой области. В обоих городах в результате атак есть разрушения.