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Россияне ударили по части ГСЧС в Донецкой области, погиб спасатель (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ ночью 28 февраля обстреляла Святогорск в Донецкой области, попали в часть Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и пресс-служба ГСЧС.
"По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - отметил Кириленко.
В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в результате атаки погиб младший сержант службы гражданской защиты, фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в результате обстрела повреждено здание пожарного депо и выведены из строя авто спасателей, в том числе и используемые для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.
Напомним, войска Российской Федерации 25 февраля нанесли удары по Краматорску и Авдеевке Донецкой области. В обоих городах в результате атак есть разрушения.