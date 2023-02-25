Оккупанты обстреляли Краматорск и Авдеевкиу. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения (ФОТО/ВИДЕО)

Войска Российской Федерации 25 февраля нанесли удары по Краматорску и Авдеевке Донецкой области. В обоих городах в результате атак есть пострадавшие и разрушения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, россияне ударили ракетой по жилой застройке в Краматорске. Попали и разрушили местную амбулаторию. В результате ракетных обстрелов по меньшей мере один человек ранен.

В Авдеевке за неполный день россияне дважды обстреляли город из артиллерии, один раз - танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары Градами. Снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзонам. И в городе в результате российских атак ранен по меньшей мере один человек.

Авиаракетным _ ударом россияне разрушили школу № 2 - опорная школа , которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции . С ее ремонтом нам изрядно помог правительство Литвы - он выделил более 700 тысяч евро на новейшее оснащение для школы », - рассказал Кириленко.

Напомним, ранее в Краматорске в результате обстрелов было повреждено помещение медицинского учреждения. До этого 10 февраля Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам. В регионе зафиксировали разрушения, также пострадали среди гражданских.