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Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)

Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)

Российские оккупационные войска ночью 5 февраля нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад", - отметил он.

Фото 2 — Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)
Фото 3 — Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)
Фото 4 — Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)
Фото 5 — Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)
Фото 6 — Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)
Фото 7 — Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)

Кроме того, в результате обстрелов в Курахово повреждены магазин, 2 многоквартирных дома и здание предприятия.

Также враг утром обстрелял Соловьево, в результате чего там повреждены дома.

На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр - повреждено по меньшей мере 7 жилых домов и здание предприятия.

Всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 11.

Напомним, российские оккупационные войска 2 февраля нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек.

Автор:
Нина Комащенко