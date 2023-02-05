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Оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: есть раненые (ФОТО)
Российские оккупационные войска ночью 5 февраля нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад", - отметил он.
Кроме того, в результате обстрелов в Курахово повреждены магазин, 2 многоквартирных дома и здание предприятия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также враг утром обстрелял Соловьево, в результате чего там повреждены дома.
На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр - повреждено по меньшей мере 7 жилых домов и здание предприятия.
Всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 11.
Напомним, российские оккупационные войска 2 февраля нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек.