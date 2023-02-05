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Армия РФ 60 раз обстреляла Херсонщину, есть погибший и раненый
Армия страны-агрессора РФ в течение суток 4 февраля 60 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК", - говорится в сообщении.
Херсон армия РФ атаковала 6 раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, еще 1 житель области получил ранение.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.