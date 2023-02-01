РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки, - розвідка Британії

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон і прибережні райони правого берега Дніпра в області, витрачаючи боєприпаси, запас яких в них обмежений.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що останніми днями сталися, ймовірно, одні з найінтенсивніших обстрілів уздовж річки Дніпро на півдні України. Це включає артилерійський обстріл Херсона російськими військами.

Зокрема, 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох мирних жителів у Херсоні, а два іноземні судна, пришвартовані до річки, отримали пошкодження, що призвело до розливу нафти.

У розвідці зазначили, що Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.

"Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле. Проте командири, ймовірно, частково прагнуть знизити бойовий дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Так, окупаційні війська протягом доби 31 січня 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.