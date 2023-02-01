РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки, - разведка Британии

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и прибрежные районы правого берега Днепра в области, тратя боеприпасы, запас которых у них ограничен.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в последние дни произошли, вероятно, одни из самых интенсивных обстрелов вдоль реки Днепр на юге Украины. Это включает в себя артиллерийский обстрел Херсона российскими войсками.

В частности, 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а два иностранных судна, пришвартованные к реке, получили повреждения, что привело к разливу нефти.

В разведке отметили, что Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.

"Точное обоснование расходования Россией своих истощенных запасов боеприпасов здесь неясно. Однако командиры, вероятно, частично стремятся снизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр", - говорится в сообщении.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Так, оккупационные войска в течение суток 31 января 42 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.