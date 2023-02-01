За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек

Российские оккупационные войска в течение суток 31 января 42 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон армия РФ обстреляла 8 раз. Из-за вражеских атак в городе повреждены дома херсонцев.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 житель Херсонщины получил ранения.

Напомним, 31 января вблизи села Музыковка в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.