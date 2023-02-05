Россияне ударили по центру Харькова, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска утром 5 февраля обстреляли центр Харькова, в результате чего произошел пожар.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.

По его словам, есть попадание в жилую застройку в центре города, произошел пожар.

"В настоящее время известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Данные о пострадавших уточняются", - сообщил Синегубов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что две вражеские ракеты ударили по центру города.

По его словам, на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Кроме того, Синегубов сообщил, что за сутки 4 февраля враг нанес удары с артиллерии и минометов по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

По его словам, в результате обстрелов Купянска повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома. В Волчанске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары. Обошлось без пострадавших среди гражданских.

Напомним, из- за обстрелов 3 февраля в Купянске была повреждена инфраструктура гражданского предприятия.