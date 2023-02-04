Из-за российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены

Армия страны-агрессора РФ в течение суток 3 февраля 47 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российские захватчики 47 раз открывали огонь по мирным городам и селам Херсонщины. Враг использовал разные виды вооружения - артиллерию, РСЗО, минометы и танки", - говорится в сообщении.

Херсон вражеская армия атаковала 6 раз – снаряды попали в жилой сектор и частное предприятие.

В течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, ранения разной степени тяжести получили 3 жителя области.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.