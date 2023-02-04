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Из-за российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
Армия страны-агрессора РФ в течение суток 3 февраля 47 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Российские захватчики 47 раз открывали огонь по мирным городам и селам Херсонщины. Враг использовал разные виды вооружения - артиллерию, РСЗО, минометы и танки", - говорится в сообщении.
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В течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, ранения разной степени тяжести получили 3 жителя области.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.