Присвоил авто: экс-руководителю Херсонской ОГА сообщили о подозрении

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему главе Херсонской областной администрации Геннадию Лагуте из-за присвоения автомобиля, предоставленного ему временно "для служебных целей".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подозрение эксчиновнику объявили по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Один из эпизодов, который сейчас расследует СБУ, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное без оплатное пользование.

По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в без оплатное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.

Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса.

Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто.

Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на нотариальной доверенности поставлена поддельная подпись предпринимательницы.

СБУ не называет имя и фамилию экс-чиновника, но отмечает, что он был главой Херсонской ОГА с октября 2021 года по июль 2022 года. Известно, что в это время этот пост занимал Геннадий Лагута.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской областной военной администрации.