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СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури

СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації, йдеться у повідомленні спецслужби.

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За даними слідства, у квітні 2022 року заступник голови ОВА спільно з керівником департаменту капітального будівництва, призначення якого він пролобіював, організував схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, – житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові.

Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками фірми-"прокладки". Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 мільйона гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Фото 2 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ
Фото 3 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ
Фото 4 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ
Фото 5 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ
Фото 6 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ
Фото 7 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ
Фото 8 — СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, виділених на відбудову інфраструктури
Фото: СБУ

Наразі за матеріалами СБУ отримали повідомлення обидва згадані чиновники: їм інкримінують частину 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою в особливо великих розмірах) та частину 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Розслідування триває.

Нагадаємо також, що у четвер поліція ліквідувала масштабну схему розкрадання чиновниками Одеської ОВА державних коштів, виділених на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення.

Крім того, в цей же день було затримано чиновника тієї ж Одеської ОВА, якого піймали на вимаганні від підприємця грошей за "гарантії" виділення в оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов