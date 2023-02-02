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Чиновників Одеської ОВА викрили на "розпилі" мільйонів, виділених на закупівлі продуктів
Головне слідче управління Нацполіції та співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ліквідувала масштабну схему розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення. Як ідеться в повідомленні обласного управління поліції, у незаконних оборудках підозрюють чиновників обласної військової адміністрації.
Зазначається, що на підставі рішення Кабінету міністрів про забезпечення нагальних потреб населення в умовах воєнного стану на закупівлю продуктів було виділено 500 мільйонів гривень, а на закупівлю спеціального спорядження і військового обмундирування для підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади Одеси - понад 106 мільйонів.
"Замість того, аби спрямувати виділені урядом кошти на потреби місцевого населення та військових, посадовці ОВА розробили схему їх привласнення: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між всіма учасниками оборудки", - повідомляють правоохоронці.
Встановлено, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольною компанією договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула 7 мільйонів гривень. При цьому в поліції підкреслюють, що сума привласнених бюджетних коштів може бути в рази більшою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Серед фігурантів - колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів, що є депутатом обласної ради, та начальник відділу ОВА. Їм оголошено про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).
2 лютого оперативники та слідчі поліції спільно з прокурорами Офісу генпрокурора провели санкціоновані обшуки в службових приміщеннях Одеської ОВА та за місцями мешкання фігурантів.
У рамках розслідування правоохоронці продовжують збирати докази противоправної діяльності фігурантів, встановлювати їх можливих спільників та остаточну суму завданих державі збитків.
Як уточнює місцеве видання "Думська", йдеться про закупівлю тушонки без тендера і за завищеною ціною для Миколаївської області в рамках всеукраїнського проєкту "Сусіди", ініціатором якого був президент Володимир Зеленський: минулого року тилові регіони надавали гуманітарну допомогу фронтовим. Продукти купувалися за кошти обласного бюджету, передавалися гуманітарному штабу, який відправляв їх у сусідню область.
Підозри ж, за даними ЗМІ, отримали ексзаступник голови ОВА Олег Муратов, якого звільнили нещодавно через викриття на хабарі, директор департаменту фінансів ОВА й депутатка облради Марина Зінченко, а також співробітник аудиторської служби Андрій Нотевський та директор компанії "Продоптом" Володимир Хоменко.
Нагадаємо також, що в четвер було затримано іншого чиновника Одеської ОВА, якого піймали на вимаганні від підприємця грошей за "гарантії" виділення в оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю.