Ексмер Чорноморська та ексзаступник міністра екології отримали підозри в махінації з землею в порту

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції викрили службових осіб Чорноморської міськради Одеської області, Держагентства водних ресурсів та Держгеокадастру на злочинній схемі виведення з державної власності земельної ділянки в акваторії Чорноморського порту.

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Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, всупереч чинному законодавству та без відповідного погодження з Кабінетом міністрів фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю ділянку було незаконно передано в довгострокову оренду під будівництво об’єктів.

На підставі зібраних доказів чотирьом зазначеним учасникам схеми повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови агентства водних ресурсів — ексзаступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів, колишній міський голова Чорноморська (в 1994-2020 роках мером був Валерій Хмельнюк).

Крім того, підозри отримали колишній заступник начальника районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області та колишній начальник відділу Держводагентства.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також проводяться заходи щодо відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області

Нагадаємо також, що в четвер було затримано чиновника Одеської обласної військової адміністрації, якого піймали на вимаганні від підприємця грошей за "гарантії" виділення в оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю.