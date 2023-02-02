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Экс-мер Черноморска и экс-замминистра экологии получили подозрения в махинации с землей в порту
Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции разоблачили должностных лиц Черноморского горсовета Одесской области, Госагентства водных ресурсов и Госгеокадастра на преступной схеме вывода из государственной собственности земельного участка в акватории Черноморского порта.
Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, вопреки действующему законодательству и без соответствующего согласования с Кабинетом министров фигуранты предоставили разрешение и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,9 га в акватории Сухого лимана. В дальнейшем этот участок был незаконно передан в долгосрочную аренду под строительство объектов.
На основании собранных доказательств четырем указанным участникам схемы сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Среди подозреваемых – бывший первый заместитель председателя агентства водных ресурсов – экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывший городской голова Черноморска (в 1994-2020 годах мэром там был Валерий Хмельнюк).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, подозрения получили бывший заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области и бывший начальник отдела Госводагентства.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Также проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.
Напомним также, что в четверг был задержан чиновник Одесской областной военной администрации, которого поймали на вымогательстве от предпринимателя денег за "гарантии" выделения в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.