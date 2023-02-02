Экс-мер Черноморска и экс-замминистра экологии получили подозрения в махинации с землей в порту

Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции разоблачили должностных лиц Черноморского горсовета Одесской области, Госагентства водных ресурсов и Госгеокадастра на преступной схеме вывода из государственной собственности земельного участка в акватории Черноморского порта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, вопреки действующему законодательству и без соответствующего согласования с Кабинетом министров фигуранты предоставили разрешение и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,9 га в акватории Сухого лимана. В дальнейшем этот участок был незаконно передан в долгосрочную аренду под строительство объектов.

На основании собранных доказательств четырем указанным участникам схемы сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Среди подозреваемых – бывший первый заместитель председателя агентства водных ресурсов – экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывший городской голова Черноморска (в 1994-2020 годах мэром там был Валерий Хмельнюк).

Кроме того, подозрения получили бывший заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области и бывший начальник отдела Госводагентства.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Также проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.

Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области

Напомним также, что в четверг был задержан чиновник Одесской областной военной администрации, которого поймали на вымогательстве от предпринимателя денег за "гарантии" выделения в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.