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Голова Одеської ОВА звільнив свого заступника, затриманого на хабар

Голова Одеської ОВА звільнив свого заступника, затриманого на хабар

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова, якого підозрюють у корупції та шахрайстві. Про це 10 грудня повідомила пресслужба ОВА.

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"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомила 5 січня СБУ, Муратов за 35 тисяч доларів пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманого "авансу" у розмірі $27 тис своєму водію. 

Агентство "Укрінформ" повідомило, що приморський райсуд Одеси обрав Муратову запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. 9 січня Приморський райсуд Одеси відсторонив Муратова на два місяці від посади заступника голови Одеської ОВА.

Автор:
Віта Молодан