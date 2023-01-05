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За $35 тис хотів "відмазати" підлеглого від тюрми: СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Служба безпеки викрила заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.
Про це 5 січня повідомила пресслужба СБУ.
"За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України," — з'ясувало слідство.
Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманого "авансу" у розмірі $27 тис своєму водію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:
- понад $45 тис;
- більше ніж 21 тис євро;
- золоті злитки та монети.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 190 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Нагадаємо, ще у жовтні Президент України Володимир Зеленський надіслав до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ листи з проханням перевірити відомості, викладені у петиції щодо діяльності та висловлювань мера Одеси Геннадія Труханова.
В петиції стверджується, що нібито Труханов "був і досі є громадянином Росії" та "давно має репутацію людини, яка була обвинувачена у справах про створення злочинної організації, розкраданні бюджету та нападі на проукраїнських активістів".