За $35 тис хотів "відмазати" підлеглого від тюрми: СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Служба безпеки викрила заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

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Про це 5 січня повідомила пресслужба СБУ.

"За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України," — з'ясувало слідство.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманого "авансу" у розмірі $27 тис своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

понад $45 тис;

більше ніж 21 тис євро;

золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, ще у жовтні Президент України Володимир Зеленський надіслав до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ листи з проханням перевірити відомості, викладені у петиції щодо діяльності та висловлювань мера Одеси Геннадія Труханова.

В петиції стверджується, що нібито Труханов "був і досі є громадянином Росії" та "давно має репутацію людини, яка була обвинувачена у справах про створення злочинної організації, розкраданні бюджету та нападі на проукраїнських активістів".