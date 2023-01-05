За $35 тыс хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы: СБУ задержала заместителя председателя Одесской ОВА

Служба безопасности разоблачила заместителя председателя Одесской областной военной администрации, который за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

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Об этом 5 января сообщила пресс-служба СБУ.

"За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины", - выяснило следствие.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации при передаче им полученного "аванса" в размере $27 тыс своему водителю.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

свыше $45 тыс;

более 21 тыс евро;

золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 190 (в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченном покушении на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, еще в октябре Президент Украины Владимир Зеленский направил в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел письма с просьбой проверить сведения, изложенные в петиции по поводу деятельности и высказываний мэра Одессы Геннадия Труханова.

В петиции утверждается, что якобы Труханов "был и до сих пор является гражданином России" и "давно имеет репутацию человека, который был обвинен в делах о создании преступной организации, хищении бюджета и нападении на проукраинских активистов".