Зеленский просит СБУ и МВД обратить внимание на деятельность Труханова

Президент Владимир Зеленский направил в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел письма с просьбой проверить сведения, изложенные в петиции о деятельности и высказываниях мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Соответствующее обращение к главе государства поступило 12 сентября от гражданина Родиона Бурлуцкого, и его поддержали более 25 тысяч других пользователей, что явилось основанием для предоставления Зеленским официального ответа.

Глава государства указывает, что решение поднятых в петиции вопросов относительно правовой оценки деятельности Труханова, снятия с выборной должности и лишения гражданства Украины находится не в его компетенции.

В частности, по последнему вопросу отмечено, что подготовка представлений об утрате лицами гражданства Украины и отправка их вместе с необходимыми документами на рассмотрение Комиссии при президенте по гражданству относится к полномочиям Государственной миграционной службы.

Отметим, что автор в своей петиции заявляет, что Труханов "активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно саботирует демонтаж" памятника Александру Суворову, установленному по его инициативе, и памятнику российской императрице Екатерине II.

"Во избежание необходимости демонтажа пророссийские силы и сам Труханов начали распространять дезинформационные тезисы об "основании города и общей истории", выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera), высказывал тезис что "Путин не хочет бомбить "Одессу" все в том же интервью, трижды пытался вернуть Одессе коммунистические названия и убрать названия в честь бойцов полка "Азов" и других погибших воинов", - сказано в ней.

Также утверждается, что Труханов "был и до сих пор является гражданином России", "иногда даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы, созвучные с пророссийскими" и "давно имеет репутацию человека, обвиняемого в делах о создании преступной организации, хищении бюджета и нападении на проукраинских активистов".