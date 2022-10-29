Зеленський просить СБУ та МВС звернути увагу на діяльність Труханова

Президент Володимир Зеленський надіслав до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ листи з проханням перевірити відомості, викладені у петиції щодо діяльності та висловлювань мера Одеси Геннадія Труханова.

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Відповідне звернення до глави держави надійшло 12 вересня від громадянина Родіона Бурлуцького, і його підтримали більше 25 тисяч інших користувачів, що стало підставою для надання Зеленським офіційної відповіді.

Глава держави, вказує, що вирішення порушених у петиції питань щодо правової оцінки діяльності Труханова, зняття з виборної посади та позбавлення громадянства України знаходиться не у його компетенції.

Зокрема, щодо останнього питання зазначено, що підготовка подань про втрату особами громадянства України і надсилання їх разом із необхідними документами на розгляд Комісії при президентові з питань громадянства належить до повноважень Державної міграційної служби.

Зазначимо, що автор у своїй петиції заявляє, що Труханов "активно демонструє свою лояльність до загарбників, а саме саботує демонтаж" пам’ятника Олександру Суворову, встановлений за його ініціативи, та пам'ятника російській імператриці Катерині II.

"Щоб уникнути необхідності демонтажу, проросійські сили і сам Труханов розпочали поширювати дезинформаційні тези про "заснування міста та спільну історію", виступав за компроміси з окупантами з питання Криму (в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera), висловлював тезу що "Путін не хоче бомбити Одесу" все в тому ж інтерв'ю, тричі намагався повернути Одесі комуністичні назви та прибрати назви на честь бійців полку "Азов" та інших загиблих воїнів", - сказано у ній.

Також стверджується, що Труханов "був і досі є громадянином Росії", "деколи навіть підіграє країні-агресору, вкидуючи тези співзвучні з проросійськими" та "давно має репутацію людини, яка була обвинувачена у справах про створення злочинної організації, розкраданні бюджету та нападі на проукраїнських активістів".