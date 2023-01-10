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Глава Одесской ОВА уволил своего заместителя, задержанного на взятке
Глава Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, подозреваемого в коррупции и мошенничестве. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ОВА.
"Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", — говорится в сообщении прессслужбы.
Как сообщила 5 января СБУ, Муратов за 35 тысяч долларов предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.
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Агентство "Укринформ" сообщило, что приморский райсуд Одессы избрал Муратову меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.