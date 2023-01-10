Глава Одесской ОВА уволил своего заместителя, задержанного на взятке

Глава Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, подозреваемого в коррупции и мошенничестве. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ОВА.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", — говорится в сообщении прессслужбы.

Как сообщила 5 января СБУ, Муратов за 35 тысяч долларов предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации при передаче им полученного "аванса" в размере $27 тыс своему водителю.

Агентство "Укринформ" сообщило, что приморский райсуд Одессы избрал Муратову меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.