Чиновников Одесской ОВА поймали на "распиле" миллионов, выделенных на закупки продуктов

Главное следственное управление Нацполиции и сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения. Как говорится в сообщении областного управления полиции, в незаконных сделках подозреваются чиновники областной военной администрации.

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Отмечается, что на основании решения Кабинета министров об обеспечении неотложных потребностей населения в условиях военного положения на закупку продуктов было выделено 500 миллионов гривен, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориального общества Одессы - более 106 миллионов.

"Вместо того чтобы направить выделенные правительством средства на нужды местного населения и военных, должностные лица ОВА разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки", - сообщают правоохранители.

Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольной компанией договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла 7 миллионов гривен. При этом в полиции подчеркивают, что сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше.

Среди фигурантов – бывший заместитель председателя Одесской ОВА, начальник одного из департаментов, являющийся депутатом областного совета, и начальник отдела ОВА. Им объявлено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области

2 февраля оперативники и следователи полиции совместно с прокурорами Офиса генпрокурора провели санкционированные обыски в служебных помещениях Одесской ОВА и по местам проживания фигурантов.

В рамках расследования правоохранители продолжают собирать доказательства противоправной деятельности фигурантов, устанавливать их возможных сообщников и окончательную сумму нанесенного государству ущерба.

Как уточняет местное издание "Думская", речь идет о закупке тушенки без тендера и по завышенной цене для Николаевской области в рамках всеукраинского проекта "Соседи", инициатором которого был президент Владимир Зеленский: в прошлом году тыловые регионы оказывали гуманитарную помощь фронтовым. Продукты покупались на средства областного бюджета и передавались гуманитарному штабу, который отправлял его в соседнюю область.

Подозрения же, по данным СМИ, получили экс-заместитель председателя ОВА Олег Муратов, уволенный недавно из-за разоблачения на взятке, директор департамента финансов ОВА и депутат облсовета Марина Зинченко, а также сотрудник аудиторской службы Андрей Нотевский и директор компании "Продоптом" Владимир Хоменко.

Напомним также, что в четверг был задержан другой чиновник Одесской ОВА, которого поймали на вымогательстве от предпринимателя денег за "гарантии" выделения в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.