Способствовала ввозу фальсифицированных лекарств на 32 млн грн: чиновнице Гослекслужбы сообщили о подозрении

Служба безопасности сообщила о подозрении руководительнице одного из департаментов Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая способствовала ввозу в Украину и продаже фальсифицированных лекарств.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители разоблачили и заблокировали противоправный механизм попадания на украинский рынок крупной партии некачественных иностранных лекарств на общую сумму более 32 млн грн.

По данным следствия, чиновница способствовала утверждению в официальных документах ложных сведений относительно лекарственных средств в пользу частного предпринимателя.

Выводы комплексных экспертиз подтвердили несоответствие импортируемых лекарств нормам законодательства Украины.

Руководитель коммерческой структуры и госслужащая уведомлены о подозрении в совершении преступления по ст. 321-1 УКУ (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Принимаются меры по изъятию из оборота фальсифицированных лекарственных средств.

Напомним, Служба безопасности разоблачила на системной коррупции еще одного высокопоставленного чиновника. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации.