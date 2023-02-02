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Россияне снова ударили по Краматорску, есть раненые
Российские оккупационные войска 2 февраля нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Краматорск снова вздрогнул от взрывов - россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова - по центру города, по жилой застройке",- отметил он.
По его словам, предварительно есть раненые среди гражданских.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации вечером 1 февраля атаковали Краматорск Донецкой области. Оккупанты фактически уничтожили дом. В результате атаки по меньшей мере три человека погибли.