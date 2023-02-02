- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Захватчики обстреляли поселок в Херсонской области: погибла женщина
Утром 2 февраля российские оккупационные войска открыли огонь по жилому сектору поселка Камышаны Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Российские войска утром открыли огонь по жилому сектору поселка Камышаны, – есть жертва", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты попали в частный дом. Обломки российского снаряда смертельно травмировали 44-летнюю женщину – она погибла на месте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это очередное военное преступление рашистов, которые ежедневно атакуют мирных жителей Херсонщины. Нелюди обязательно ответят за все!", - подчеркнули в Херсонской ОВА.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 34 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.