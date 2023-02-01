Россияне нанесли ракетный удар по дому в Краматорске. Есть погибшие (ФОТО)

Оккупационные войска Российской Федерации вечером 1 февраля атаковали Краматорск Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли и семеро получили ранения

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Об этом сообщили начальники Краматорского ГВА Александр Гончаренко и Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", - проинформировал глава ОВА.

На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Оккупанты фактически уничтожили дом. Все службы разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

О ходе спасательных работ будет сообщаться дополнительно, уточнили в ОВА.

Оккупанты полностью разрушили часть многоэтажки в Краматорске. Фото: Андрей Ермак

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по Днепру - тогда также разрушили целый подъезд. В общей сложности тогда погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмированы 79 человек, в том числе 16 детей. Завалы разбирали несколько дней, завершили 17 января.