Российские военные нанесли ракетные удары по Донецкой области. Есть жертвы и разрушения

Ночью 10 февраля Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам. В регионе зафиксировали разрушения, также есть пострадавшие среди гражданских.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате атаки на Славянск повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке разрушены дом и два человека получили ранения, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия. Также поврежден дом в Богоявленке.

В Бахмуте окупанты ранили 3 человек, повредили 3 дома. В Предтечине Константиновской громады один человек ранен. В Пивничному Торецкой громаде повреждены хозяйственные сооружения и админздание, в Соледарской громаде - 5-этажку в Парасковеевке, разрушены 3 частных дома в Васюковке.

Накануне стало известно, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Тогда за сутки россияне убили 4 жителей Донбасса, ранили еще 11.

Кроме того, 2 февраля россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек.