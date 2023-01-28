Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: трое погибших

Утром 28 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Трое гражданских людей погибли, по меньшей мере двое ранены.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Трое людей погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром", - отметил Кириленко.

По его словам, оккупанты стреляли по жилому кварталу, повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители - помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле - зло непременно будет наказано", - добавил глава области.

Отметим, российские войска вечером 27 января обстреляли из реактивных систем залпового огня город Часов Яр Донецкой области.