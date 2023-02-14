Оккупанты ударили ракетами по Константиновке и Краматорску, есть раненый (ФОТО)

Российские оккупационные войска 14 февраля нанесли ракетные удары по Константиновке и Краматорску Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Константиновке – по предварительным оперативным данным – ранили гражданского человека и повредили дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи", - отметил он.

По его словам, в Краматорске в результате обстрелов повреждено здание медицинского учреждения.

Напомним, ночью 10 февраля Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам. В регионе зафиксировали разрушения, также пострадали среди гражданских.