В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека

Российские оккупационные войска в течение суток 13 февраля 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 54 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, артиллерии и танков", - говорится в сообщении.

Херсон российская армия атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали по железнодорожной дороге и жилым домам.

За минувшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов погибли два человека, трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Так, 12 февраля оккупанты 42 раза обстреляли Херсонскую область, трое людей погибли.