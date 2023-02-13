"Укрзализныця" отремонтировала поврежденный обстрелом путь на Херсонщине: когда поедут поезда

"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению железнодорожного полотна после обстрелов в Херсонской области. Как говорится в сообщении УЗ, движение поездов по графику будет возобновлено уже с 14 февраля.

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"Благодарим всех железнодорожников за активную работу и представителей Херсонской и Николаевской областных военных администраций за помощь", - добавили в госкомпании.

Напомним, что утром понедельника железнодорожники сообщили, что в результате обстрелов в Херсонской области произошло повреждение железнодорожного полотна, из-за чего движение поезда №102/101 Киев — Херсон было ограничено до станции Николаев.

Пассажиров из Николаева в Херсон транспортировали автобусными шаттлами. Соответственно, пассажиров из Херсона, которые должны были воспользоваться рейсом в киевском направлении, пообещали перевезти автобусами в Николаев.

При этом в Херсонской ОВА со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги Александра Максимова, заявляли, что "повреждения значительны, но справимся".

"По левой нити что на первом, что на втором пикете повреждено по полтора метра рельсов, соседние рельсы напротив - иссечены осколками", - прокомментировал железнодорожник на опубликованном ОВА видео.