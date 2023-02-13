"Укрзалізниця" відремонтувала пошкоджену обстрілом колію на Херсонщині: коли поїдуть поїзди

"Укрзалізниця" завершила роботи з відновлення залізничного полотна після обстрілів у Херсонській області. Як ідеться у повідомленні УЗ, рух поїздів за графіком буде поновлено вже з 14 лютого.

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"Дякуємо всім залізничникам за активну роботу та представникам Херсонської та Миколаївської обласних військових адміністрацій за допомогу", - додали в держкомпанії.

Нагадаємо, що вранці понеділка залізничники повідомили, що в результаті обстрілів на Херсонщині відбулося пошкодження залізничного полотна, через що рух поїзда №102/101 Київ — Херсон було обмежено до станції Миколаїв.

Пасажирів з Миколаєва до Херсона транспортували автобусними шатлами. Відповідно пасажирів з Херсона, що мали скористатися рейсом у київському напрямку, пообіцяли перевезти автобусами до Миколаєва.

При цьому в Херсонській ОВА з посиланням на виконуючого обов'язки начальника Херсонської дистанції колії Одеської залізниці Олександра Максимова, заявляли, що "пошкодження значні, але впораємося".

"По лівій нитці що на першому, що на другому пікеті пошкоджено по півтора метри рейок, сусідні рейки навпроти посічені уламками", - прокоментував залізничник на опублікованому ОВА відео.