У Херсонській області пошкоджена залізниця, потяг до Херсона не їде

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджене залізничне полотно, тому потяг Київ-Херсон прямує до Миколаєва.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Для поїзда №102/101 Київ — Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів з Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що очікують на рейс у київському напрямку.

Зазначається, що ремонт колії вже проводять.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Лише 12 лютого ворог обстріляв Херсонську область 42 рази, внаслідок чого троє людей загинули.