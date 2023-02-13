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У Херсонській області пошкоджена залізниця, потяг до Херсона не їде
У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджене залізничне полотно, тому потяг Київ-Херсон прямує до Миколаєва.
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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Для поїзда №102/101 Київ — Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв", - йдеться у повідомленні.
Пасажирів з Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що очікують на рейс у київському напрямку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що ремонт колії вже проводять.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Лише 12 лютого ворог обстріляв Херсонську область 42 рази, внаслідок чого троє людей загинули.