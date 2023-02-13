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В Херсонской области повреждена железная дорога, поезд до Херсона не едет
В Херсонской области в результате обстрелов повреждено железнодорожное полотно, поэтому поезд Киев-Херсон направляется в Николаев.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Для поезда №102/101 Киев - Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев", - говорится в сообщении.
Пассажиров из Николаева в Херсон доставят автобусными шаттлами. Также автобусами перевезут в Николаев херсонцев, ожидающих рейс в киевском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что сейчас уже идет ремонт пути.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Только 12 февраля враг обстрелял Херсонскую область 42 раза, в результате чего три человека погибли.