В Херсонской области повреждена железная дорога, поезд до Херсона не едет

В Херсонской области в результате обстрелов повреждено железнодорожное полотно, поэтому поезд Киев-Херсон направляется в Николаев.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Для поезда №102/101 Киев - Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев", - говорится в сообщении.

Пассажиров из Николаева в Херсон доставят автобусными шаттлами. Также автобусами перевезут в Николаев херсонцев, ожидающих рейс в киевском направлении.

Отмечается, что сейчас уже идет ремонт пути.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Только 12 февраля враг обстрелял Херсонскую область 42 раза, в результате чего три человека погибли.