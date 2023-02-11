"Укрзализныця" запустит поезд для влюбленных: будет курсировать в три разных дня вокруг Киева

АО "Укрзализныця" запускает "Поезд к тебе", который будет курсировать вокруг Киева 14, 18 и 19 февраля. Компания предлагает отметить праздник любви в купе на двоих, в настоящем паровозе. Готовить ужин для пар будет шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба компании.

Путешествие продлится 2,5 часа по кольцу вокруг столицы, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале. 14 февраля поезд отправится в 18:56, а по выходным, 18 и 19 февраля, в 12:56.

Билеты на "Поезд к тебе" доступны исключительно в приложении "Укрзализныци", стоят 211 грн. За них компания насчитает вдвое больше "объятий" в программе лояльности.

"Ужин не входит в стоимость билета, поэтому с каждым заказчиком мы свяжемся дополнительно и предложим опциональное меню от шефа. Также на борту будут доступны новая чайная коллекция Укрзализныци и специальное десертное меню. Конечно, романтическое фото на фоне ретропаровоза — это бесплатный бонус и обязательный ритуал!", - уточнили в УЗ.

В приложении "Поезд к тебе" указан как Киев-Пассажирский - Киев-Романтический. В случае воздушной тревоги после начала движения поезда, он продолжит движение до конечной остановки четко по графику. Отключения электроэнергии на движение паровоза не влияют.

Напомним, в период празднования Рождества и Нового года УЗ запускала ретро-поезд на паровозной тяге. Тогда на вокзале пассажиров встречали сказочные помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проводили интересную экскурсию по истории Киева.