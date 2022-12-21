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"Укрзализныця" запускает ретропоезд на паровозной тяге на рождественско-новогодние праздники
В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретропоезд на паровозной тяге. Компания запланировала рейсы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.
Об этом 21 декабря в Facebook сообщила пресс-служба УЗ.
На вокзале пассажиров будут встречать сказочные помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проведут интересную экскурсию по истории Киева.
В "Укрзализныце" рассказали, что в составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с сидячими местами, среди которых вагон-буфет. Отправление назначено в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Путешествие будет длиться чуть больше часа. Советуем прийти на вокзал заранее, чтобы сделать незабываемые фото, ведь на самом вокзале вас также ждет много интересного!", - отметили в УЗ.
Чтобы приобрести билет на ретро поезд на сайте, нужно задать запрос Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд №894/893. Билеты также можно купить в кассах вокзалов. Стоимость взрослого билета стартует от 138 грн, детского – от 104 грн.
"В случае объявления воздушной тревоги до отправления поезда из ст. Киев-Пассажирский рейс откладывается до 14:00. Если же отбой воздушной тревоги не будет объявлен до 14:00, пассажирам будет предложено сдать билеты и прийти в другой день. Безопасность - на первом месте, но праздник - по расписанию!", - добавили в УЗ.
Кроме того, на период новогодних праздников "Укрзализныця" назначает поезд №745/746 Киев — Славское, который довезет пассажиров прямо к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа. Также в период рождественско-новогодних праздников будет курсировать еще один поезд популярным сообщением Киев – Кишинев.