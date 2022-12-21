"Укрзализныця" запускает ретропоезд на паровозной тяге на рождественско-новогодние праздники

В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретропоезд на паровозной тяге. Компания запланировала рейсы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

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Об этом 21 декабря в Facebook сообщила пресс-служба УЗ.

Билет на ретро-поезд можно купить на сайте УЗ или в кассаха. Фото: пресс-служба "Укразализныци"

На вокзале пассажиров будут встречать сказочные помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проведут интересную экскурсию по истории Киева.

В "Укрзализныце" рассказали, что в составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с сидячими местами, среди которых вагон-буфет. Отправление назначено в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала.

"Путешествие будет длиться чуть больше часа. Советуем прийти на вокзал заранее, чтобы сделать незабываемые фото, ведь на самом вокзале вас также ждет много интересного!", - отметили в УЗ.

УЗ сделала скидку на праздничный поезд для детей. Фото: пресс-служба "Укразализныци"

Чтобы приобрести билет на ретро поезд на сайте, нужно задать запрос Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд №894/893. Билеты также можно купить в кассах вокзалов. Стоимость взрослого билета стартует от 138 грн, детского – от 104 грн.

"В случае объявления воздушной тревоги до отправления поезда из ст. Киев-Пассажирский рейс откладывается до 14:00. Если же отбой воздушной тревоги не будет объявлен до 14:00, пассажирам будет предложено сдать билеты и прийти в другой день. Безопасность - на первом месте, но праздник - по расписанию!", - добавили в УЗ.

Кроме того, на период новогодних праздников "Укрзализныця" назначает поезд №745/746 Киев — Славское, который довезет пассажиров прямо к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа. Также в период рождественско-новогодних праздников будет курсировать еще один поезд популярным сообщением Киев – Кишинев.