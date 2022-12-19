Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Лыжный экспресс": "Укрзализныця" запускает поезд Киев – Славское

"Лыжный экспресс": "Укрзализныця" запускает поезд Киев – Славское

На период новогодних праздников “Укрзализныця” назначает поезд №745/746 Киев — Славское, который домчит пассажиров прямо к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55.

Обратно рейс будет отправляться в 14.10 и прибывать в Киев в 22.07.

Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Напомним, "Укрзализныця" на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев.

Автор:
Светлана Манько