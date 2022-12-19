"Лыжный экспресс": "Укрзализныця" запускает поезд Киев – Славское

На период новогодних праздников “Укрзализныця” назначает поезд №745/746 Киев — Славское, который домчит пассажиров прямо к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55.

Обратно рейс будет отправляться в 14.10 и прибывать в Киев в 22.07.

Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Напомним, "Укрзализныця" на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев.