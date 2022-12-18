"Укрзалізниця" запустила ще один поїзд Київ – Кишинів

"Укрзалізниця" на період різдвяно-новорічних свят призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева — 21 грудня і курсуватиме через день", - йдеться у повідомленні.

З Києва поїзд відправлятиметься о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48.

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень.

Квитки на потяг вже можна придбати у застосунку компанії та чат-боті.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 7 грудня відкрила продаж квитків на поїзд №81/140 Ужгород – Кам’янець-Подільський.