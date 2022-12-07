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"Укрзалізниця" запускає поїзд з Ужгорода до Кам'янця-Подільського
"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд №81/140 Ужгород – Кам’янець-Подільський.
Як йдеться у повідомленні перевізника, потяг почне курсувати щодня з 22 грудня.
Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 8:46. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.
"Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям та столицею подільських фортець, і ми закликаємо не впускати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Квитки вже доступні на сайті Укрзалізниці, в застосунку та чат-боті.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд №131/132 Львів — Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром.